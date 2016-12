Layún e Otávio falham novo treino do FC Porto

O FC Porto prosseguiu esta quarta-feira a preparação para a receção de quinta-feira ao Feirense, da a segunda jornada do grupo B da Taça da Liga de futebol, ainda sem Layún e Otávio, em tratamento às respetivas lesões.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', o mexicano Layún e o brasileiro Otávio continuam a ser os únicos jogadores indisponíveis na véspera do encontro com o Feirense, marcado para as 19h15 de quinta-feira, no Estádio do Dragão.

Para a preparação do último jogo do FC Porto em 2016, o treinador Nuno Espírito Santo voltou a chamar aos trabalhos da equipa principal, no Olival, em Vila Nova de Gaia, os 'bês' Fernando, Inácio, Graça e Rui Pedro.

