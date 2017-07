FC Porto quer Ricardo por inteiro

Dragões querem comprar os 20% do passe do jogador que pertencem ao V. Guimarães.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 11.07.17

pub

O FC Porto quer comprar os 20% do passe de Ricardo Pereira que ainda pertencem ao V. Guimarães, apurou o CM. Este movimento da SAD visa garantir o encaixe máximo numa futura venda daquele que já é um dos jogadores com mais mercado entre os atletas do FC Porto.Ricardo, que esteve em destaque no empréstimo das duas últimas épocas aos franceses do Nice, conta com um vasto leque de interessados. O Tottenham, por exemplo, já fez uma abordagem, mas a SAD remeteu para a cláusula de rescisão: 25 milhões de euros.E este também é um ponto importante. O FC Porto pondera estender o contrato com o jovem de 23 anos, que termina em junho de 2019, conseguindo, assim, aumentar a cláusula, blindando o agora lateral, que até começou a destacar-se no futebol como extremo.Para já, Ricardo Pereira continua às ordens de Sérgio Conceição nos trabalhos da pré-época. O novo técnico, que esteve no Nantes, seguiu com agrado as exibições convincentes do internacional português em França. No sábado, o jogador mostrou-se "orgulhoso" por poder voltar a vestir a camisola do FC Porto.Contudo, enquanto persistir a cláusula nos 25 milhões de euros, a presença no plantel não está assegurada. Além do Tottenham, também PSG, Dortmund e Juventus estão bem informados sobre Ricardo.Para o lado direito da defesa, Conceição conta com várias soluções. Maxi é um ativo caro, e com mercado, mas quer ficar no Dragão. Fernando Fonseca e Diogo Dalot são jovens alternativas para o lugar.