FC Porto quer vender Brahimi em janeiro

Brahimi segue numa série de três jogos consecutivos a marcar e é presença certa no onze de Nuno Espírito Santo na receção de amanhã (20h00, Sport TV 1) ao Desp. Chaves, em jogo da 14ª jornada da Liga.

OFC Porto quer aproveitar as recentes boas exibições de Brahimi para vender o craque argelino já no próximo mês de janeiro, apurou oO jogador de 26 anos recuperou o estatuto de titular na equipa portista, mas a SAD liderada por Jorge Nuno Pinto da Costa continua interessada em negociar uma transferência, preferencialmente antes da próxima edição da Taça das Nações Africanas (14 de janeiro a 5 de fevereiro do próximo ano, no Gabão). No Dragão, há a consciência do valor de mercado de Brahimi e, sobretudo, da necessidade de realizar uma venda milionária, devido às regras do fair-play financeiro da UEFA.No topo da lista de interessados estão os ingleses do Arsenal e os franceses do Marselha. O internacional argelino tem contrato com os dragões até 2019 e uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros, sendo que metade do passe pertence ao FC Porto e a outra ao fundo de investimento Doyen.