Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto recebe Leipzig em jogo decisivo

Quatro equipas estão ainda na luta pelo apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões.

09:50

O FC Porto tem esta quarta-feira um encontro decisivo nas aspirações de conseguir apurar-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao receber os alemães do Leipzig, em jogo da quarta jornada do grupo G.



Num grupo muito equilibrado, e em que as quatro equipas estão ainda na luta pelo apuramento, os 'dragões' podem dar um passo decisivo quanto às suas aspirações, caso vençam a equipa germânica, formação que se encontra no segundo lugar do grupo, com mais um ponto do que o FC Porto, que é terceiro.



No outro jogo do grupo, os turcos do Besiktas, de Ricardo Quaresma e Pepe, podem apurar-se em caso de vitória sobre o Mónaco de Leonardo Jardim, conjunto que ocupa o último lugar, coma apenas um ponto somado.