Leipzig 3 - 2 FC Porto

Acompanhe ao minuto o terceiro jogo do Dragões na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Por José Carlos Marques | 18:48

45 ' - Intervalo no Estádio Red Bull Arena.



44' - Golo do FC Porto. Canto batido do lado direito encontra Herrera completamente solto ao segundo poste. Este amortece para Marcano que remata de cabeça para o fundo das redes.



40' - Golo do Leipzig. Augustin aparece completamente sozinho perante José Sá, após uma série de ressaltos e alguma nabice de Danilo. O francês não deu hipóteses ao guardião portista.



39 - Leipzig respondo ao cinismo do golo portista com uma dose do mesmo veneno. Alemães marcam o segundo na fase em que o FC Porto estava melhor.



38' - Golo do Leizpig. Jogada rápida dos alemães, com o avançado a aparecer solto à entrada da área. Com tempo e espaço para decidir, escolheu o poste mais longe para deixar José Sá sem hipóteses de defesa.



37' - Perigo na área do Leipzig. Aboubakar entra na área pela esqueda e serve Brahimi no coração d aárea, mas o argelino falha o remate.



36' - Marega faz uma incursão pelo lado direito, mas o cruzamento sai desastrado, diretamente para as mãos de Gulácsi.



34' - No outro jogo do grupo, Mónaco e Besiktas estão emptados 1-1.



31' - Augustin volta a assustar defesa portista. Mas o remate à entrada da área sai frouxo.



29' - Boa jogada coletiva do FC Porto, com uma sucessão de passes a meter a bola na área do Leipzig. Só saiu mal a abertura de Herrera para Marega, que ficou demasiado comprida, com a bola a perder-se pela linha final. Portistas começam a libertar-se da pressão dos alemães.



27' - Livre direto para o Leipzig. Tentativa de cruzamento morre na barreira portista.



22' - Apesar do golo sofrido, o Leipzig retoma o controlo do jogo. Dragões não conseguem impor o seu futebol.



19'- Marcel Sabitzer quase estraga a celebração portista. Na jogada seguinte ao golo dos Dragões, aparece solto na área e só um corte in extremis de Marcano salva a baliza José Sá.



18' - Golo do FC Porto. Aboubakar conclui à meia volta uma jogada a quatro toques. Centro da direita, Marcano amortece de cabeça, Felipe volta a cabecear na direção de Aboubakar e o avançado remata à meia volta, surpreendendo Gulácsi



13' - Finta de génio de Augustin deixa dois defesas do FC Porto arrumados. Mas depois o francês cruza contra defesa portista, que cede canto. O FC Porto ainda não entrou no jogo.



12' - Nova jogada de perigo do Leipzig. Augustin surge em velocidade pela esquerda e remata a rasar o poste de José Sá.



8' - Golo do Leipzig. Orban aproveita uma bola largada por José Sá em plena área para fuzilar as redes da baliza portista. O guardião portista sai mal na fotografia. Tentou agarrar bola rematada por Bruma e esta fugiu-lhe para o pior sítio.



4' - Primeiro remate dos alemães. Forsberg tenta a sorte à entrada da área, mas o remate sai muito torto.



0' - Começa o jogo em Leipzig



Antes de começar o jogo, cumpre-se um minuto de silêncio pelas vítimas dos fogos em Portugal.



As equipas do Leipzig e do FC Porto aqueciam no relvado do estádio Red Bull Arena, quando o sistema sonoro começou a tocar uma músico inesperada: os alemães puseram a tocar o hino do FC Porto. Um gesto aplaudido por todo o estádio.

José Sá; Layún, Felipe, Marcano e Alex Telles; Danilo e Sérgio Oliveira; Marega, Herrera e Brahimi; Aboubakar.



Suplentes: Iker Casillas, Ricardo Pereira, Diego Reyes, Otávio, Óliver Torres, Hernâni, Jesús Corona



O segundo classificado do último campeonato na Alemanha apresenta-se com o plantel na máxima força. O Leipzig chega à terceira jornada em último no grupo, com apenas um ponto, tal como o Mónaco. O Besiktas, que bateu o FC Porto no Dragão lidera com 6 pontos, e os portistas estão em segundo com 3, após a vitória categórica em casa dos monegascos.



Onze do Leipzig:

Gulacsi; Klostermann, Orban, Upamecano e Halstenberg; Kampl e Naby Keita; Sabitzer, Forsberg e Bruma; Augustin.



Suplentes:

Yvon Mvogo, Bernardo Júnior, Ibrahima Konaté, Diego Demme, Konrad Laimer, Yurary Poulsen, Timo Werner



Sérgio Conceição apresenta novidades no jogo desta terça-feira contra o Leipzig para a Liga dos Campeões. Casillas dá o lugar na baliza a José Sá e Ricardo Pereira sai da defesa para dar lugar o Layún.Eis o onze do FC Porto: