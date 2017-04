FC Porto prepara receção ao Belenenses sem Rui Pedro

O FC Porto iniciou esta terça-feira a preparação da receção de sábado ao Belenenses privado do jovem Rui Pedro, em tratamento a problema físico não impeditivo para o desafio da 28.ª jornada da Liga de futebol.



O avançado, que não foi convocado para o desafio da Luz (1-1 com o Benfica, no sábado) realizou tratamento a uma contusão na coxa esquerda.



O guarda-redes Mouhamed Mbaye, da equipa B do FC Porto, integrou os trabalhos da equipa principal orientados pelo técnico Nuno Espírito Santo.









O desafio frente ao 12.º da Liga realiza-se no sábado, às 18h15, no Estádio do Dragão, no Porto.



Os 'dragões', que seguem em segundo lugar no campeonato, a apenas um ponto do Benfica, voltam a trabalhar na quarta-feira, às 10h30, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.O desafio frente ao 12.º da Liga realiza-se no sábado, às 18h15, no Estádio do Dragão, no Porto.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito