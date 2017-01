FC Porto-Sporting marcado para 4 de fevereiro

As 20.ª e 21.ª jornadas ainda podem sofrer alterações em virtude da final da Taça da Liga, assim como a 23.ª ronda, mas pela realização das meias-finais da Taça de Portugal.

O encontro entre o FC Porto e o Sporting, da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, vai realizar-se a 4 de fevereiro, anunciou hoje a Liga de clubes.A Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou hoje as alterações da 19.ª e 26.ª jornada, com o 'clássico' do Dragão, que se vai disputar às 20h30 de um sábado, a ser o mais sonante encontro destas oito rondas.Destaque ainda para o Vitória de Guimarães-FC Porto, da 21.ª jornada, marcado para 11 de fevereiro, às 20h30, sendo que na ronda seguinte o Benfica visita o Sporting de Braga, num encontro marcado para as 20h15 de 21 de fevereiro.