FC Porto tenta Fredy Montero

Ao serviço do clube de Alvalade, o avançado colombiano marcou 37 golos em 94 jogos.Além de Fredy Montero, também Soares está na lista do FC Porto. Os dragões querem contratar o avançado do Vitória de Guimarães neste mercado de inverno.Além do valor da transferência, está em cima da mesa a hipótese de o FC Porto oferecer Depoitre no final desta época. O avançado belga não pode ser cedido já neste inverno porque já jogou por dois clubes esta época.Deco, antigo jogador do FC Porto, é empresário de Soares, o que pode ajudar às negociações pelo avançado, que já foi associado ao Villarreal neste mercado de inverno.Esta época, o brasileiro de 25 anos soma 8 golos em 19 jogos pelo Vitória de Guimarães.

O salário elevado de Lima fez com o FC porto desistisse de contratar o antigo avançado do Benfica.



O jogador brasileiro esteve na Luz entre 2012 e 2015. Atualmente ganha cerca de 2,5 milhões de euros liquidos por ano, uma valor considerado demasiado caro pelo FC Porto, que acabou por abdicar do jogador de 33 anos que está atualmente nos Emirados Árabes Unidos, ao serviço do Al-Ahli.



Recorde-se que o FC Porto desmentiu estar interessado em Lima. Através da 'newsletter' Dragões Diário, os azuis e brancos afirmaram, citando um provérbio, "as mentiras não partem os dentes, mas deviam."