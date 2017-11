Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto tenta reforçar liderança frente ao Belenenses

Sporting recebe no domingo o Sporting de Braga, enquanto o Benfica desloca-se no mesmo dia ao campo do Vitória de Guimarães.

O FC Porto procura no sábado reforçar a liderança da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Belenenses, numa 11.ª ronda em que, no dia seguinte, Sporting e Benfica defrontam adversários minhotos.



O Sporting, que segue no segundo lugar a dois pontos dos 'dragões', recebe no domingo o Sporting de Braga, enquanto o Benfica, terceiro a cinco, desloca-se no mesmo dia ao campo do Vitória de Guimarães.



Num encontro em que não deve contar com Marega, que se lesionou na quarta-feira frente ao Leipzig (2-1), o FC Porto vai tentar manter o registo 100 por cento vitorioso nos jogos em casa, em que tem 21 golos marcados e três sofridos em cinco jogos.



Por seu lado, numa partida que tem início agendado para as 20:30, o Belenenses, de Domingos Paciência, chega ao Estádio do Dragão em posição europeia (sexto lugar) e moralizado, depois de ter batido o Moreirense por 3-0 na última jornada.



Um triunfo deixa provisoriamente a equipa de Sérgio Conceição com cinco pontos de vantagem sobre Sporting e oito sobre o Benfica e coloca ainda mais pressão sobre os dois clubes de Lisboa, que só entram em campo no dia seguinte.



Mesmo a jogar em Alvalade, a tarefa do Sporting não promete ser fácil, perante um Sporting de Braga que vem de cinco vitórias consecutivas na I Liga e segue no quarto posto, a cinco pontos dos 'leões'.



Tal como aconteceu a meio da semana com a Juventus (1-1), é esperado que o técnico Jorge Jesus seja obrigado a mexer no setor defensivo, devido às esperadas ausências de Mathieu e Piccini. William Carvalho e Fábio Coentrão, que também falharam o duelo com os italianos, poderão regressar frente aos bracarenses.



O jogo está agendado para as 20:15 e encerra a jornada.



Duas horas antes (18:00), o Benfica visita o campo do Vitória de Guimarães, num encontro em que deverá contar com o regresso do capitão Luisão, que falhou o duelo com o Manchester United (2-0) da Liga dos Campeões devido a castigo.



Os tetracampeões nacionais estão proibidos de voltar a tropeçar, numa edição da I Liga em que já deixaram fugir sete pontos, enquanto os vimaranenses necessitam de um triunfo para não ficar ainda mais longe dos lugares europeus. A equipa de Pedro Martins ocupa o oitavo lugar com 14 pontos.



Destaque ainda para o Moreirense, antepenúltimo classificado, que no sábado vai estrear o técnico Sérgio Vieira, que rendeu o demitido Manuel Machado, na receção ao Portimonense.



A ronda arranca na sexta-feira com o Vitória de Setúbal--Desportivo das Aves.



Programa da 11.ª jornada:



- Sexta-feira, 03 nov:



Vitória de Setúbal - Desportivo das Aves, 20:30 (Sport TV)



- Sábado, 04 nov:



Moreirense -- Portimonense, 16:00 (Sport TV)



Tondela -- Boavista, 16:00 (Sport TV)



Estoril-Praia - Rio Ave, 18:15 (Sport TV)



FC Porto -- Belenenses, 20:30 (Sport TV)



- Domingo, 05 nov:



Desportivo de Chaves - Paços de Ferreira, 16:00 (Sport TV)



Feirense -- Marítimo, 16:00 (Sport TV)



Vitória de Guimarães -- Benfica, 18:00 (Sport TV)



Sporting - Sporting de Braga, 20:15 (Sport TV)