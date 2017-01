FC Porto usa Maxi para levar Coates

O uruguaio aufere, em Alvalade, um vencimento de 100 mil euros/líquidos por mês e está a negociar com o Sporting a contratação em definitivo. Os leões têm direito de opção, mas terão de pagar 5 milhões de euros ao Sunderland.



As negociações estão em curso e Jesus já elogiou as qualidades de Coates, que agora é cobiçado pelos rivais FC Porto e Benfica.



O FC Porto está na corrida pelo central leonino Coates e está a usar Maxi Pereira para convencer o compatriota, que termina o empréstimo ao Sporting no final desta temporada.Os dragões entram, assim, na corrida pelo defesa-central de 26 anos, onde também está o Benfica. Contactada pelo, fonte das águias não confirma nem desmente o interesse no jogador, adiantando apenas que só "comentam jogadores após a sua contratação".sabe que o FC Porto, que já teve o jogador referenciado em 2011, está disposto a avançar com uma proposta ao jogador, utilizando como arma a amizade existente com Maxi Pereira, companheiro na seleção uruguaia.