FC Porto "voltou forte e feliz"

Para o onze, Nuno deve voltar a dar oportunidades aos atletas que têm sido menos utilizados, como José Sá, o central Boly, os médios Rúben Neves e Herrera ou o avançado Depoitre. Certo é que terça-feira há nova partida, com o Moreirense (21h15), em Moreira de Cónegos, também para a Taça da Liga, o que levará o treinador do FC Porto a gerir o esforço dos jogadores neste regresso à competição.



Entretanto, o avançado brasileiro Luiz Adriano, do AC Milan e que seria uma hipótese para reforçar o ataque azul-e-branco durante o mercado de janeiro, está cada vez mais perto de assinar pelo Spartak de Moscovo, segundo admitiram ontem dirigentes do clube de Milão.



"Entendemos todas as competições por igual." A garantia é de Nuno Espírito Santo, prometendo total entrega do FC Porto na partida de hoje, frente ao Feirense, e a contar para a Taça da Liga, prova historicamente menos valorizada pelos azuis-e-brancos."Todas as competições obrigam o FC Porto a competir no máximo das forças. É assim que entendemos as coisas e é isso que tentaremos pôr em prática amanhã [hoje]. Fazer o nosso jogo e vencer", referiu o treinador ao Porto Canal.Sobre o regresso da pausa natalícia, Espírito Santo sublinha o impacto positivo do descanso no plantel que tem à sua disposição. "Na nossa planificação, entendemos que este período seria importante. Voltámos bem, voltámos fortes. Acima de tudo, vejo os jogadores felizes e com uma vontade tremenda de competir", acrescentou.