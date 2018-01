Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Federação convida universidades para comissão que vai estudar títulos nacionais

Comissão vai decidir quantos títulos de campeão cabem a cada clube. Sporting exige mais quatro.

Por Lusa | 18:29

A direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu esta terça-feira convidar as universidades de Lisboa, Porto e Coimbra para a nomeação de elementos para a comissão técnica independente para estudar a categorização das competições internas.



Fonte da FPF disse à agência Lusa que esta decisão foi tomada na reunião da direção do organismo desta terça-feira tendo em vista a integração de investigadores das áreas de História e Direito dos referidos estabelecimentos de ensino superior na comissão, cuja criação foi decidida em dezembro último.



A comissão vai definir os prazos para a conclusão da categorização das competições internas, a apresentar posteriormente em Assembleia-Geral da FPF, que ratificará ou não as conclusões, explicou a mesma fonte, acrescentando que, desta forma, a direção federativa manter-se-á alheia ao processo.



O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, tem reclamado que o seu clube tem 22 campeonatos nacionais, por o clube ter vencido quatro Campeonatos de Portugal, prova que foi também conquistada por Olhanense, Marítimo, Carcavelinhos e Belenenses.



O primeiro campeonato português reconhecido é o de 1934/35, prova que foi ganha pelo FC Porto.