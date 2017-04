Federação de andebol faz participação disciplinar contra adeptos portistas

Os 'dragões' reagiram na rede social Twitter logo na quarta-feira à noite, demarcando-se de todos os cânticos ofensivos e apelando antes para que os adeptos do clube se concentrassem no apoio às equipas portistas.



A Federação informa também que participou esta quinta-feira ao Conselho de Disciplina da situação, "a fim de o mesmo proceder em conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor".

A Federação de Andebol de Portugal (FAP) repudiou e lamentou esta quinta-feira, em comunicado, o teor dos cânticos da claque afeta ao FC Porto, considerando os mesmos violadores das regras de 'fair-play' e desportivismo."A direção da Federação andebol de Portugal repudia e lamenta o teor dos cânticos proferidos por adeptos presentes no referido recinto desportivo, manifestamente violadores das regras de 'fair-play' e desportivismo no desporto", refere a federação, em comunicado.Em causa estão a situação vivida na quarta-feira à noite no Dragão Caixa, com a claque afeta ao FC Porto a cantar "Ai quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica", o que levou a tomada de posições do FC Porto e Benfica.