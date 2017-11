Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Federação Portuguesa de Ciclismo repudia insinuações do presidente do Benfica

Entidade lamenta que "um dirigente desportivo repita ideias-feitas sobre uma das modalidades desportivas que, em Portugal e a nível internacional, mais tem investido na luta contra a dopagem".

A Federação Portuguesa de Ciclismo repudiou esta sexta-feira as afirmações do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que, na quinta-feira, associou a modalidade ao doping, numa entrevista à BTV.



"A Federação Portuguesa de Ciclismo repudia a expressão pública de um preconceito contra a nossa modalidade por parte do Sr. Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Infelizmente, todos sabemos que o doping é um problema transversal a todo o desporto de alto rendimento, assumindo-se como um flagelo que atinge também o desporto amador e recreativo, não sendo exclusivo de qualquer modalidade", pode ler-se no comunicado enviado à agência Lusa.



A entidade que tutela o ciclismo nacional lamenta que "um dirigente desportivo com a responsabilidade de presidir a um clube histórico repita ideias-feitas sobre uma das modalidades desportivas que, em Portugal e a nível internacional, mais tem investido na luta contra a dopagem".



Numa longa entrevista à BTV, na noite de quinta-feira, Vieira conotou o ciclismo com o doping, dizendo que, mesmo que arranjasse um patrocinador para formar uma equipa, teria dúvidas em associar o emblema encarnado à modalidade.



"Por aquilo que sucede no ciclismo, não aconselho o Benfica a entrar nessa modalidade", rematou.



Na nota endereçada à agência Lusa, a FPC reafirma-se como firme defensora da verdade desportiva e garante que continuará a bater-se por "um desporto credível, alicerçado nos saudáveis valores que privilegiam a ética, o ecletismo e a superação pessoal".