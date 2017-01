Federer e Venus estão para as curvas no Open da Austrália

Em senhoras, Venus tornou-se na mais velha jogador a disputar a semifinal na Austrália, ao bater a russa Anastasia Pavlyuchenkova (6-4 e 7-6). Coco Vandeweghe (EUA) é a próxima adversária.

O suíço Roger Federer tornou-se esta terça-feira no tenista mais velho (35 anos) a atingir as meias-finais do Open da Austrália em quase 40 anos, num dia em que a veterana norte-americana Venus Williams (36) também alcançou as ‘meias’.Federer, 17º do ‘ranking’, venceu o alemão Mischa Zverev (nº 50), que tinha afastado o líder da hierarquia, o britânico Andy Murray, em três ‘sets’, pelos parciais de 6-1, 7-5 e 6-2.O compatriota Stanislas Wawrinka (3º) é o adversário de Federer nas meias-finais.