Federer torna-se o tenista mais velho a alcançar o número um

Suíço está de regresso ao topo do ténis mundial.

Por Lusa | 22:35

O suíço Roger Federer regressou esta sexta-feira ao primeiro lugar do ténis mundial, tornando-se o tenista mais idoso da história da modalidade a alcançar o topo do 'ranking', depois de vencer nos quartos de final do torneio de Roterdão.



O jogador suíço venceu o holandês Robin Haase por 4-6, 6-1 e 6-1, destronando Rafael Nadal como número um do mundo, mais de cinco anos depois de ter perdido aquela posição.



Com 36 anos, Federer torna-se assim o mais idoso tenista (homem ou mulher) a alcançar a posição cimeira da modalidade, recorde que pertencia ao norte-americano Andre Agassi, que se tornou número um aos 33 anos.



"Tornar-me número um do mundo com quase 37 anos é absolutamente um sonho realizado. É até difícil de acreditar", comentou o jogador.



Federer detém ainda o recorde de maior número de semanas como número um (302) desde que o 'ranking' ATP foi criado, em 1973.



"Por vezes, no início, chegamos lá porque jogamos muito bem. Mais tarde conseguimos recuperar [o lugar de número um] de alguém que também merecia lá estar. E quando somos mais velhos a sensação é de termos de redobrar o esforço. Por isso, talvez esta seja a conquista com mais significado ao longo da minha carreira", disse.