Federer vence torneio de Wimbledon pela oitava vez

Suíço bate Cilic e garante o segundo 'Grand Slam' da época, batendo novos recordes.

15:51

Roger Federer venceu este domingo pela oitava vez o torneio de Wimbledon, um feito nunca alcançado na vertente masculina.



A final entre Federer e Marin Cilic foi inesperadamente fácil para Federer, que precisou apenas de três sets para bater o croata, vencedor do US Open de 2015. Cilic baqueou no segundo set, quando pediu assistência médica quando perdia por 3-0, depois de ter concedido o primeiro set por 6-3.



O croata foi assistido em campo, chorou compulsivamente, mas voltou ao relvado do court central. Visivelmente abalado, física e emocionalmente, o croata perdeu o segundo set por uns expressivos 6-1



No intervalo do segundo para o terceiro set, Cilic foi de novo assistido pelo médico no torneio que lhe fez um curativo num pé. O croata voltou ao campo aparentemente em condições de disputar o jogo e conseguiu equilibrar a partida.



Mas o esforço não foi suficiente para travar o ímpeto de Federer, que venceu o set por 6-4, fechando a vitória em apenas três sets e menos de duas horas de jogo.



Federer chega assim ao 19º título de Grand Slam da sua carreira (um recorde já seu que vê alargado) e é o primeiro homem a ganhar por 8 vezes o torneio londrino.



Prestes a fazer 36 anos, Federer torna-se também o mais velho vencedor do torneio de Wimbledon da história. O atual número 5 do ranking mundial volta assim a demonstrar que as notícias sobre o fim da sua carreira - que muito previam quando, em 2016, abdicou da segunda metade da época para curar uma lesão - eram largamente exageradas.