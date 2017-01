Federico Cartabia assina pelo Sporting de Braga

O que achou desta notícia?







O argentino Federico Cartabia é o mais recente reforço do Sporting de Braga, por empréstimo válido até ao fim da temporada futebolística dos espanhóis do Deportivo da Corunha, anunciou o clube poortuguês.Internacional argentino sub-20, o extremo/avançado rescindiu com o Valencia, clube onde fez quase toda a formação, e assinou hoje pelo Deportivo da Corunha, que o empresta, até ao fim da época, aos minhotos.Cartabia, de 24 anos, iniciou a carreira no clube da sua cidade natal, o Rosário, na Argentina, tendo-se mudado para Valencia aos 11 anos. Por empréstimo, representou, nas últimas, épocas o Córdoba e Deportivo da Corunha.