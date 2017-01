O Feirense e o Vitória de Guimarães empataram este sábado 0-0, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Santa Maria da Feira.

Com este empate, o Vitória conserva o quinto lugar com 31 pontos, enquanto a formação de Santa Maria da Feira subiu ao 15.º posto com 15 pontos.

