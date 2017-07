Fejsa só sai do Benfica por 25 milhões

Médio interessa à Lázio mas é visto como um elemento fundamental no clube da Luz.

Por João Pedro Óca | 11.07.17

O futuro de Fejsa no Benfica continua indefinido e em cima da mesa está a possibilidade de o médio rumar à Lázio.O sérvio é um dos principais alvos do emblema romano, mas é visto como um elemento crucial no plantel de Rui Vitória e os responsáveis encarnados só aceitam libertá-lo por um valor próximo dos 25 milhões de euros, apurou o. Ainda assim, a rádio Radiosei e o site calciomercato.web destacam o forte interesse do clube italiano.Fejsa tem contrato até 2019 e uma cláusula de rescisão de 35 milhões de euros, mas uma eventual mudança poderá ficar por um valor na ordem dos 25 milhões. É que além da qualidade reconhecida pela estrutura dos encarnados, a vulnerabilidade física do médio de 28 anos, constantemente fustigado por lesões, é motivo de preocupação. Porém, e apesar das paragens no decorrer da época, o jogador tem sido fulcral no recente sucesso do clube da Luz.O médio é um dos principais rostos do tetracampeonato e foi campeão nacional nas últimas nove épocas, contando com os títulos conquistados no Partizan e no Olympiacos. Este registo é destacado pela imprensa italiana, que enaltece ainda a capacidade demonstrada pelo sérvio na Luz.O equilíbrio que o médio dá a equipa é sinónimo de segurança para o treinador, que não quer perder um jogador em que confia a 100 por cento para atacar a nova época. Além disso, o sérvio é um dos jogadores com mais anos de Benfica no plantel (chegou em 2013) e um dos esteios do balneário. Contudo, uma possível saída obriga as águias a ir ao mercado procurar uma alternativa à altura.Apesar de a Lázio saber que não será fácil fechar o negócio, Fejsa é um dos alvos para colmatar a iminente saída de Lucas Biglia para o Milan. O espanhol Parejo (Valência) e o alemão Kramer (B. M’gladbach) são outras possibilidades.