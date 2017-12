Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Felipe recusa castigo no FC Porto

Central revela que Sérgio Conceição lhe quis dar descanso.

Por Filipe António Ferreira | 10:39

"Todos viram [a ausência] como castigo pelo cartão, mas ele falou comigo normalmente e disse que nada teve a ver com o cartão. Foi mais para poder descansar durante duas semanas e voltar com tudo. Ele queria colocar o Reyes a jogar. Respeito a decisão, todos têm qualidade para jogar", disse o brasileiro Felipe à partida para o Brasil, onde vai gozar um período de férias. O defesa respondeu ainda a todos aqueles que o chamam de jogador violento: "Diz-se muita coisa. Jogo duro. Defesa bonzinho ninguém respeita. Jogo firme na bola. A esse respeito, estou tranquilo."



Felipe, de 28 anos, atribui a boa campanha do FC Porto na presente temporada à liderança firme do treinador. "Sérgio Conceição tem uma ‘pegada’ diferente, cobra bastante. Corrige no treino o que está errado e isso reflete-se no jogo. A mudança é visível e há que mantê-la até ao final", salientou o central brasileiro no aeroporto Francisco Sá Carneiro.



O brasileiro elogiou ainda a vontade da SAD de renovar os contratos de Marcano e Diego Reyes. "Seria muito bom, são dois ótimos jogadores", destacou o defesa.



Danilo pede desculpa

"Peço desculpa pela minha atitude irresponsável e desnecessária no lance do segundo cartão amarelo. São atitudes que não se podem repetir." Escreveu Danilo Pereira nas redes sociais sobre a expulsão no jogo com o Rio Ave (Taça da Liga).



Bilhetes para o Liverpool

O FC Porto já vendeu dez mil bilhetes para a receção ao Liverpool, jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, agendada para dia 14 de fevereiro, às 19h45, no Estádio do Dragão. Os preços variam entre 18 e 50 euros.