Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fellaini sofre rotura de ligamentos no joelho esquerdo

Internacional belga poderá falhar os dois encontros com o Benfica para o Grupo A da Liga dos Campeões.

Por Lusa | 19:51

O médio Marouane Fellaini do Manchester United, comandado por José Mourinho, sofreu uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo e foi dispensado da seleção belga, indicou esta segunda-feira o selecionador Roberto Martinez.



Fellaini lesionou-se na primeira parte da partida entre a Bélgica e a Bósnia-Herzegovina, de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2018, no sábado, que os belgas, já qualificados para a fase final, venceram fora por 4-3.



O jogador belga tem protagonizado um bom arranque de época nos 'red devils', tendo sido a figura da vitória por 4-0 frente ao Crystal Palace, ao 'bisar' no encontro da sétima jornada da Liga inglesa.



A lesão de Fellaini, cujo tempo de paragem é desconhecido, é mais um problema para José Mourinho, que, no meio campo do Manchester United, já não pode contar com o francês Paul Pogba, também lesionado.



O internacional belga poderá falhar os dois encontros com o Benfica para o Grupo A da Liga dos Campeões, a 18 e 31 de outubro, o primeiro no Estádio da Luz, em Lisboa.



O Manchester United enfrenta no sábado o rival Liverpool, estando em segundo lugar na 'Premier League', em igualdade pontual com o Manchester City, primeiro.