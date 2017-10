Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Gomes exibe ameaças aos árbitros

Presidente da FPF revelou mensagens e apresentou medidas.

01:30

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, exibiu, ontem, aos deputados da Assembleia da República algumas ameaças enviadas para os telemóveis dos árbitros. O dirigente quis mostrar aos grupos parlamentares alguns exemplos daquilo a que chama de clima de ódio no futebol português.



"Meu, hoje vais arbitrar o teu… Tem juízo, senão vais ter com o Paraty", "Vai-te correr mal", "Vais-te assustar, eles vão te matar pah", "Filho de uma grande p….", "Vamos-te apanhar e vais ver o que é que te vai custar", "Se tiveres filhos, cuidado, seu mouro de m….", "O roubo de ontem vai-te ficar caro seu filho duma grande p…". Foram estas algumas das mensagens reveladas, ontem, pelo líder da FPF.



O número de incidentes com adeptos está a subir em flecha, alertou também. Na época 2015/16 registaram-se 2117 ocorrências, na temporada passada o número subiu para 2671.



"Quero que o presidente da FPF deixe de receber cartas de pessoas com medo de ir ao futebol", lamentou Fernando Gomes, ouvido na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.



Combate à violência

Fernando Gomes propôs uma autoridade administrativa para combater a violência e a adoção de punições mais duras, bem como uma "maior eficácia na aplicação das medidas de interdição de acesso a recintos desportivos".



Cursos e BI de adeptos

Fernando Gomes quer ver criado um ‘fan ID’, uma espécie de bilhete de identidade para adeptos, bem como obrigatoriedade de cursos para dirigentes.



Programas de televisão

Fernando Gomes sugeriu ainda a mudança dos programas desportivos para fora do horário nobre das televisões. "Esses programas não falam de futebol", disse na AR.