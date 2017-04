Fernando Gomes nomeado vice-presidente da UEFA

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, foi esta quarta-feira nomeado para uma das vice-presidências da UEFA pelo pelo líder do organismo, Aleksander Ceferin, disse hoje à agência Lusa o diretor de comunicação da entidade.

Segundo Pedro Pinto, Fernando Gomes vai integrar a "nova estrutura" do Comité Executivo, encabeçada por Alexander Ceferin, que terá um primeiro vice-presidente, que será o número dois do esloveno.

Fernando Gomes vai ser um dos outros quatro vice-presidentes da UEFA, ficando com "a pasta do relacionamento com os clubes, uma responsabilidade muito importante".



Fernando Gomes, que apoiou a candidatura de Ceferin, nas eleições de 14 de setembro de 2016, para a sucessão ao francês Michel Platini, integra o Comité Executivo da UEFA desde março de 2015, quando foi o líder federativo mais votado, para um mandato de quatro anos, com 48 votos em 54.



Na altura, Gomes, eleito presidente da FPF em 2011, tornou-se no quarto português a integrar o Comité Executivo do organismo, depois de Cazal-Ribeiro, eleito em 1968, Silva Resende, em 1984, e Gilberto Madaíl, em 2007.





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje Fernando Gomes pela nomeação para a vice-presidência da UEFA, na direção do organismo que rege o futebol europeu, liderada pelo esloveno Aleksander Ceferin."O Presidente da República felicita Fernando Gomes pela sua nomeação para vice-presidente da UEFA, com a pasta do relacionamento com clubes. Mais um exemplo numa organização internacional que prova o mérito e a competência dos portugueses", lê-se na página oficial da Presidência na Internet.O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, considerou hoje que a escolha de Fernando Gomes para vice-presidente da UEFA um enorme reconhecimento do trabalho que tem sido feito pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol.Numa declaração à agência Lusa, o governante assume "grande orgulho, grande satisfação" e "mesmo entusiasmo" pela escolha de Gomes para 'vice' do esloveno Aleksander Ceferin, com "as importantes pastas do relacionamento com os clubes e também a presidência do Conselho de Administração que vai gerir a maior prova desportiva europeia de clubes, a Liga dos Campeões"."É também um reconhecimento à figura de Fernando Gomes, ao seu trabalho, à sua dedicação, ao seu profissionalismo e ao reconhecimento europeu do trabalho de Fernando Gomes para a criação de condições materiais e logísticas em Portugal para o desenvolvimento do futebol, algo que tem sido muito visível em toda a Europa", disse.Para Tiago Brandão Rodrigues, esta escolha "é também o reconhecimento da valia" dos dirigentes desportivos portugueses, que, diz saber que, "indubitavelmente, são uma valia para as instituições europeias dos mais variados desportos e neste caso em concreto do futebol".O presidente da Liga portuguesa de futebol (LPFP), Pedro Proença, saudou a escolha de Fernando Gomes para vice-presidente da UEFA, anunciada pelo organismo europeu, elogiando as competências do dirigente."O grande orgulho em ter um dirigente português num cargo tão importante como o de vice-presidente da UEFA", sublinhou o presidente da Liga na página oficial do organismo, lembrando "o percurso ímpar e exemplar" de Fernando Gomes enquanto dirigente desportivo.A Liga saúda assim esta nomeação, assinalando que Fernando Gomes esteve à frente da LPFP de 2010 a 2011, antes de se candidatar à presidência da Federação Portuguesa de Futebol, cargo que ocupa desde dezembro de 2011.O Benfica felicitou hoje o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, pela sua nomeação para a vice-presidência da UEFA, na direção liderada pelo esloveno Aleksander Ceferin."O Benfica felicita o presidente da FPF, Fernando Gomes, pela sua eleição como vice-presidente da UEFA e simultaneamente pela sua nomeação como presidente do Conselho de Administração da empresa gestora da Liga dos Campeões. Sendo o primeiro português nomeado para estes cargos, este justo reconhecimento prestigia o futebol português e é motivo de orgulho para todos os clubes e dirigentes nacionais", lê-se no sítio dos 'encarnados', na Internet.O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, deu hoje os parabéns ao líder da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, pela escolha para vice-presidente da UEFA."Os meus parabéns a Fernando Gomes, que acaba de ser eleito vice-presidente da UEFA e presidente do Conselho de Administração da empresa que vai gerir a 'Champions League'. É o primeiro português da história a chegar ao cargo", lê-se numa mensagem na página oficial de Bruno de Carvalho no Facebook.