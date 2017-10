Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Gomes ouvido no Parlamento

Presidente da Federação Portuguesa de Futebol vai falar sobre o clima de crispação no futebol português.

04.10.17

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), vai ser ouvido no parlamento sobre os "sinais de alarme" decorrentes da "apologia do ódio" na modalidade.



A audição foi aprovada ontem, por unanimidade, na comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, através de requerimentos idênticos do PS, PSD e BE, não estando ainda marcada data para a audiência.



Os três partidos fizeram o pedido para ouvir o presidente da federação a 22 de setembro, no dia em que Fernando Gomes assinou um artigo em que alertava para os "sinais de alarme" decorrentes da "apologia do ódio" e de um "constante tom de crítica em relação à arbitragem", instando à ação dos clubes e do Estado.