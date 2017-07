Fernando Pimenta revalida título europeu em K1 1.000 metros

Canoísta ganha prova no campeonato da Europa, que decorre na Bulgária.

Por Lusa | 08:44

O português Fernando Pimenta revalidou este sábado o título europeu em K1 1.000 metros, nos Europeus de canoagem de velocidade, que estão a ser disputados em Plovdiv, na Bulgária.



Pimenta, que vai também disputar as finais de 500 e 5.000 metros, cumpriu a regata, que liderou desde início, em 03.29,032 minutos, deixando o dinamarquês Rene Poulsen e o húngaro Balint Kopasz a 1,080 e 1,304 segundos, respetivamente, na segunda e terceira posições.



O espanhol Marcus Walz, medalha de ouro na distância no Rio2016, não foi além do nono lugar na final, a 12,224 segundos de Pimenta.