Fernando Santos acredita que o capitão português nada fez de mal

"O espírito de grupo é a chave para o sucesso de todas as equipas. Individualmente, nada se ganha. Não há só uma estrela no céu, depois há é sempre uma que brilha mais do que as outras. Mas isso é a lei da vida e do futebol. Do Euro mantém-se o espírito, a determinação e o coletivo. Ter outros jogadores traz coisas diferentes, mas nada de substancial", destacou o selecionador, assumindo depois que o jogo diante do México (estreia portuguesa na Taça das Confederações)"é o mais difícil porque é o primeiro". Fernando Santos descartou ainda qualquer tipo de pressão por Portugal chegar à Taça das Confederações na condição de campeão europeu: "Quando jogas com a camisola do teu país, a obrigação é enorme. Levas o escudo do teu país às costas… isso não é uma preocupação, até sentimos orgulho por representar o nosso país. Individualmente, todos os jogadores jogam nos melhores clubes e nas melhores competições e há sempre pressão. Não é nada de novo"."É um exemplo do que é a nossa Seleção. É um atleta de topo, focado no que tem de fazer. Sem dúvida que fará uma grande Taça das Confederações. Tem sido um exemplo para nós, pela forma como trabalha e joga. Como disse, está focado a 100% na competição e vai ajudar-nos."Também o guarda-redes Rui Patrício não fugiu ao tema Ronaldo e, tal como o selecionador Fernando Santos, enalteceu o espírito de grupo de uma equipa que só pensa em manter o trilho do sucesso ainda que seja sem brilho."Não vale a pena dizer se somos favoritos ou não, o que interessa é o que acontece dentro das quatro linhas. Se for possível, ganhar e jogar bem. Se não for possível, o mais importante é ganhar", disse o guarda-redes do Sporting, que foi uma das figuras do último Europeu, mas nem isso o faz mudar o chip do pensamento coletivo para o individual. "Um dos melhores do Mundo? Não é um tema de que goste muito de falar. A minha única obsessão é trabalhar todos os dias para ser melhor e evoluir cada dia", assumiu. O jogador mostrou estar ansioso para a estreia na prova: "Vai ser um jogo fantástico entre duas grandes seleções".