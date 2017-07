Fernando Santos afirma Portugal como "candidato a vencer todas as provas"

"A fasquia já está elevada e não pode subir mais", disse.

11.07.17

O selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, quer levar Portugal além da conquista do Euro2016 e assegurou que "não é utópico" conseguir novas vitórias nas próximas décadas do futebol português.Em declarações aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, um ano depois da apoteótica chegada a Lisboa com a taça de campeões europeus, o treinador português lembrou que esses estatuto cimentou a "fasquia elevada" que colocou aos jogadores desde "o primeiro dia" em que chegou ao comando da seleção."A fasquia já está elevada e não pode subir mais. Portugal afirma-se como candidato a vencer todas as provas em que entra. Outra coisa é pensar que Portugal tem agora a obrigação de ganhar sempre todas as provas que disputa. Portugal tem a obrigação de ter a fasquia elevada no compromisso de lutar por todas as provas", disse.No entender do selecionador nacional, o triunfo no Euro2016 marcou uma viragem, pois mostrou a Portugal que a sua seleção também consegue vencer em provas internacionais e que encontrou agora "um rumo" para o futuro."Portugal vai ser sempre um candidato nas provas que vai disputar, porque tem talento, capacidade, encontrou o seu rumo. Nós já encontrámos o rumo, sabemos o que é ganhar e é o ganhar que traz ainda mais consistência às equipas. Portugal não vai ganhar sempre, mas vai lutar sempre", disse.O futuro da seleção continuará também a ser sob a orientação de Fernando Santos, desde a formalização da renovação de contrato com a Federação Portuguesa de Futebol. Questionado sobre os motivos que o levaram a optar pela continuidade depois do êxito no Euro2016, o técnico justificou-se com os laços pessoais construídos na seleção."Renovei o contrato muito pela minha relação pessoal com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que tinha apostado em mim num momento difícil, e pela fortíssima comunhão de ideias e amizade com os meus jogadores. Foi isso que me levou a ficar", explicou.No horizonte dos campeões europeus está já o Campeonato do Mundo de futebol de 2018, para o qual Portugal luta ainda pelo apuramento. No entanto, o selecionador português sublinhou a importância de continuar a manter a ambição e lutar pela superação do título europeu."Procuramos ser melhores e ser melhor é superar e conquistar sempre coisas positivas. Esse é o nosso objetivo", sentenciou.