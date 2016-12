Fernando Santos considerado o melhor treinador de 2016 nos 'Globe Soccer Awards'

O selecionador português, Fernando Santos, foi hoje distinguido com o prémio de melhor treinador na sétima edição dos 'Globe Soccer Awards', no ano em que levou Portugal à vitória no Campeonato da Europa.



No Dubai, o técnico de 62 anos recebeu o galardão e, num breve discurso, lembrou que a conquista de títulos, como aconteceu no Euro2016, acontecem graças ao trabalho coletivo e não individual.



"Nas minhas equipas, o 'eu' não existe", referiu Fernando Santos, acrescentando que o mais importante é Portugal ter vencido pela primeira vez um Europeu.









Nos prémios 'Globe Soccer Awards', que são entregues entre hoje e quarta-feira no Dubai, numa cerimónia que reúne várias figuras do mundo do futebol, Cristiano Ronaldo foi considerado pela quarta vez como o melhor jogador do planeta, tendo ainda sido galardoado com o troféu de futebolista mais solidário.



O capitão da seleção portuguesa não esteve presente, mas agradeceu através de videoconferência, tendo o galardão de melhor jogador sido recebido pelas mãos do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, enquanto o de futebolista mais solidário do mundo foi recebido pelo empresário Jorge Mendes.



Também hoje, o técnico luso foi considerado o melhor selecionador de 2016 para a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol e, no início de janeiro de 2017, vai estar na luta pelo prémio FIFA para melhor treinador.

