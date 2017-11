Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Santos divulga convocados para jogos com Arábia Saudita e EUA

Divulgação da lista de convocados está agendada para as 12h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

08:22

O selecionador português, Fernando Santos, revela hoje os convocados para os jogos com Arábia Saudita e Estados Unidos, os primeiros de preparação para a fase final do Mundial2018 de futebol, numa lista em que são esperadas algumas surpresas.



Com a presença já garantida no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer na Rússia, é expectável que Fernando Santos aproveite estes dois particulares para testar algumas soluções e chamar jogadores que normalmente não aparecem nas suas principais escolhas.



Além das esperadas novidades, o selecionador português poderá poupar alguns jogadores, como por exemplo o capitão Cristiano Ronaldo.



A conferência de imprensa de divulgação da lista de convocados está agendada para as 12:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Portugal, atual campeão europeu, defronta a Arábia Saudita em 10 de novembro, em Viseu, e, em 14 de novembro, tem um particular marcado com os Estados Unidos, em Leiria. São os últimos dois jogos da seleção portuguesa no ano de 2017.



Após a conferência de imprensa de Fernando Santos, o selecionador dos sub-21, Rui Jorge, revela a lista de convocados para os jogos com Roménia e Suíça, de qualificação para o Euro2019.