Fernando Santos diz que Portugal construiu "família muito forte" para Euro2016

Seleção sagrou-se campeã europeia pela primeira vez na sua história há exatamente um ano.

10.07.17

O selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, atribuiu hoje a capacidade da equipa nacional portuguesa de vencer o Campeonato da Europa de 2016, em França, à "família muito forte" que foi construída por todo o grupo de trabalho.Um ano depois da vitória de Portugal no Euro2016 frente à anfitriã França, Fernando Santos afirmou ainda que a partida frente à Hungria foi "um momento muito importante" na caminhada rumo à conquista do título europeu, por ter sido aquele em que os jogadores "definitivamente acreditaram que iam ganhar"."Quem anda nisto há muitos anos percebe como estas coisas funcionam. Estávamos a construir uma família muito forte. Como disse o Quaresma, estávamos a construir uma casa de maneira forte que não seria abalada por qualquer vento. Isso foi vital para conquistar o campeonato da Europa", disse, no final da sessão de visionamento de um documentário sobre o Euro2016.Fernando Santos confidenciou ainda que para a sua "forte convicção" de que Portugal poderia vencer o Campeonato da Europa contribuiu "aquilo que os jogadores vinham dizendo" e "a família que foi sendo construída ao longo de cada estágio"."Há coisas que marcarão a minha vida para sempre e foi um privilégio trabalhar com todos eles", acentuou.A seleção portuguesa de futebol sagrou-se campeã europeia pela primeira vez na sua história depois de bater a França por 1-0, após prolongamento, na final da competição, disputada em 10 de julho de 2016.