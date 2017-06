Fernando Santos diz que Portugal é "candidato e não favorito"

Fernando Santos garantiu que Portugal tem a lição muito bem estudada para defrontar uma seleção mexicana que tem jogadores "tecnicamente muito evoluídos".



"É uma equipa que põe muita paixão no jogo. Tem uma grande entrega, dinâmica e tem também jogadores muito rápidos. Os pontos fracos, não vou dizer, senão estaria aqui a desvendar a nossa estratégia", disse.



O Portugal-México está agendado para as 18h00 locais (16h00 horas de Lisboa) de domingo e terá arbitragem do argentino Néstor Pitana.



Após o duelo com os 'aztecas', Portugal defronta a anfitriã Rússia, a 21 de junho, em Moscovo, e fecha o agrupamento a 24 perante a Nova Zelândia, em São Petersburgo.



A Taça das Confederações, prova que serve de teste para o Mundial2018, que vai acontecer igualmente na Rússia, arranca hoje e termina a 02 de julho.



Fernando Santos destacou este sábado a "paixão e a entrega" da equipa do México, adversária de domingo na estreia na Taça das Confederações de futebol, e considerou que Portugal é "candidato e não favorito" a vencer a competição."Não somos favoritos a nada. Somos candidatos. Sempre disse isso. Somos candidatos a vencer as provas que disputamos. Comigo vai ser sempre assim. Fizemos isso no Campeonato da Europa. Não somos favoritos, há mais favoritos", disse o selecionador português.O técnico, de 62 anos, falava aos jornalistas na Arena Kazan, na Rússia, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de domingo com o México, que marca a estreia absoluta de Portugal na Taça das Confederações.