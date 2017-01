Fernando Santos diz que Ronaldo foi exemplo de altruísmo no Euro

Mundial com 48 seleções será mais competitivo

O selecionador português considerou ainda que o alargamento do Mundial de futebol a 48 seleções tornará a prova mais competitiva e criticou o dramatismo dos detratores da medida, que será implementada a partir de 2026.



"Temos de evitar ser demasiado dramáticos. Se o alargamento significasse o aumento do número de jogos [disputados durante o Mundial] seria mais complicado, mas como não é o caso, sou claramente a favor", disse o selecionador campeão europeu.



Para Fernando Santos, o aumento do número de seleções pode incrementar a competitividade, uma vez que os grupos terão três em vez das atuais quatro equipas.



"Algumas pessoas dirão que o formato alargado não traz mais qualidade, mas o facto é que estes torneios, acima de tudo no Mundial, são marcados pela ausência de boas seleções", defendeu o técnico, que guiou Portugal à vitória no Euro2016.



O selecionador português acredita que o maior número de seleções em grandes competições promove um maior investimento no futebol e na formação de equipas que, de repente, podem aspirar ao troféu.



"Passou-se o mesmo com o Europeu. Inicialmente, estávamos apreensivos com o novo formato, mas demonstrou-se que em muitos países passou a haver um grande investimento no futebol", acrescentou.



O Conselho da FIFA aprovou na terça-feira, por unanimidade, o alargamento da fase final Mundial de futebol, a partir de 2026, de 32 para 48 seleções.



A prova, que até agora teve 20 edições e que começou em 1930, com 13 equipas, não se realizou em 1942 e 1946 devido à II Guerra Mundial, tendo decorrido em 2010 a sua primeira edição no continente africano, na África do Sul.



As duas próximas edições, ainda com 32 equipas, vão decorrer na Rússia e no Qatar, em 2018 e 2022, respetivamente.

O selecionador de Portugal garantiu que com os contactos que foi mantendo na 'equipa das quinas', começou a conhecer "muito bem" o "caráter e disponibilidade" de Ronaldo e que, antes do Europeu, em França, "já sabia o que esperar dele"."Não é a sua posição, mas joga numa posição em que pode ajudar Portugal. Era essa a disponibilidade que precisava e, nesse aspeto, foi fantástico", elogiou o treinador.Fernando Santos acrescentou que a estrela do clube madrileno "foi uma referência para os mais jovens da seleção em todos os aspetos, nos treinos e concentrações, especialmente para os que nunca tinham disputado um Mundial ou um Europeu."Tínhamos jogadores que nunca tinham disputado uma fase final de um campeonato como este, que requer uma intensidade brutal, porque tens a imprensa e todo o mundo atentos. Esse papel de Cristiano, como o de Pepe, era muito importante", elogiou.Fernando Santos recordou, com humor, que alguns, pouco tempo antes, "trocavam cromos de Ronaldo" e, no Europeu, puderam jogar ao seu lado.