Fernando Santos é o melhor selecionador do mundo

Fernando Santos, de 62 anos, sucede no palmarés de melhor selecionador do ano da IFFHS ao argentino Jorge Sampaoli, atual treinador do Sevilha, que em 2015 levou a seleção chilena à conquista da Copa América.O selecionador português está entre os três finalistas ao título de treinador do ano da FIFA - que será anunciado a 09 de janeiro -, ao lado do italiano Claudio Ranieiri, que se sagrou campeão inglês com o Leicester, e do francês Zinedine Zidane, que levou ao real Madrid à conquista da 11.ª Liga dos Campeões Europeus.Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, foi considerado como melhor treinador de clubes do mundo, alcançando 133 pontos. O argentino levou de vencida Zinedine Zidane (108 pontos) e Claudio Ranieri (86 pontos), respetivamente, segundo e terceiro classificados.

O selecionador português Fernando Santos foi esta terça-feira eleito como melhor selecionador do mundo deste ano pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).O técnico que levou Portugal à vitória no Euro2016 venceu esta votação com 199 pontos, superando Lars Lagerback, ex-selecionador da Islândia (71 pontos) e Joachim Low, treinador da Alemanha (62 pontos).Didier Deschamps, que comandou a seleção francesa derrotada por Portugal na final do Euro2016 (1-0, após prolongamento), terminou na quinta posição, com 52 pontos, atrás do galês Chris Coleman.