Fernando Santos não poupa Ronaldo

Neto: "Estou preparado"

"Portugal sempre esteve bem servido de defesas-centrais e eu tenho aprendido muito na Seleção. Estou preparado para jogar e estarei sempre à espreita de uma oportunidade para dar o meu melhor", disse Luís Neto, que pode estrear-se hoje na competição diante da Nova Zelândia, seleção que ocupa o 95º posto do ranking FIFA. "Não existe facilitismo, não somos presunçosos", garantiu. Fernando Santos, caso opte pelo jogador do Zenit, vai assim apostar na terceira dupla de centrais em três jogos. Pepe fez dupla primeiro com José Fonte (México) e depois com Bruno Alves (Rússia).



Em Portugal, na Rússia ou na Nova Zelândia. O Mundo está de olhos postos no fenómeno Ronaldo e nem Fernando Santos fica indiferente. "É o melhor do Mundo e todos estão motivados para o ver em campo. Toda a gente quer ver Ronaldo, até eu", disse o selecionador numa conferência de imprensa de antevisão do jogo de hoje (16h00, RTP 1) diante dos neozelandeses, em que CR7 voltou a ser tema de destaque. O técnico admitiu que vai fazer alterações mas as mudanças não devem passar pelo capitão.Depois dos elogios ao craque, o selecionador debruçou-se sobre o jogo que pode carimbar o passaporte para as ‘meias’ da Taça das Confederações. Para isso, basta um empate. "Respeito máximo e concentração total no jogo que vem a seguir. Prefiro dar um passinho de cada vez para chegar ao triunfo final. Se damos muitos passos podemos cair", avisou o treinador, que na Taça das Confederações ainda não ligou para a família a dizer que só vai para casa após a final. Lembrando a promessa que o técnico fez no Europeu, os jornalistas lançaram-lhe o desafio e a resposta foi à medida: "Liguei há pouco para a minha mulher, a perguntar como estava o meu neto porque tenho saudades. Estavam na praia."Num tom mais sério, Fernando Santos confirmou a ausência de Guerreiro, com uma contusão, no jogo de hoje, e não desfez a dúvida sobre a utilização de Eliseu, que ontem não treinou devido a uma gripe. "Vamos esperar. Sobre o Raphael, felizmente não aconteceu nada de tão grave. A porta está aberta para ainda poder jogar", assumiu o técnico.