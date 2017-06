Fernando Santos só quer ganhar

Sobre o duelo frente aos russos, o selecionador assume que a sua equipa "não receia qualquer adversário", nem mesmo a seleção anfitriã. "A minha confiança é ilimitada. A Rússia está a preparar-se há um ano exclusivamente para esta competição e para o Mundial."



Esta terça-feira em Moscovo, Santos voltou a garantir que Ronaldo está motivado e concentrado como toda a equipa, apesar das notícias sobre o seu futuro em Espanha que chegam todos os dias. O selecionador admite também alterações no onze, mas não abriu o jogo sobre o regresso da dupla formada por André Silva e CR7 no ataque. "A rotação estava prevista. Não vou responder a questões individuais. Nem os jogadores sabem se jogam porque não conseguiram perceber isso nos treinos", reforçou.Sobre o duelo frente aos russos, o selecionador assume que a sua equipa "não receia qualquer adversário", nem mesmo a seleção anfitriã. "A minha confiança é ilimitada. A Rússia está a preparar-se há um ano exclusivamente para esta competição e para o Mundial."

Ter jogado bonito no Campeonato da Europa e não ter sido campeão não me interessava nada. Tenho uma ideia do que é jogar bonito e certamente todos terão a sua."Fernando Santos respondeu assim a quem acusa Portugal de praticar um futebol defensivo e pouco atrativo e lembrou o desempenho da equipa sob as suas ordens."Desde que cheguei aqui [2014] somámos uma derrota em jogos oficiais e isso, por si só, diz muito sobre a qualidade desta equipa", afirmou o selecionador nacional na véspera do jogo diante da Rússia (esta quarta-feira, 16h00, RTP 1) que vê como uma "final". "Numa fase final todos os jogos são muito importantes. Se Portugal ganhar ficará numa situação favorável",garantiu.