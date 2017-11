Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Santos sobre jogo solidário: "Portugal vai querer vencer"

Melhor do Mundo não entra nas contas para hoje. “Nunca ponderei essa possibilidade”, garante Fernando Santos.

Por Tiago Virgílio Pereira | 01:30

A seleção portuguesa joga hoje, às 20h45, no Estádio do Fontelo, em Viseu, o primeiro de dois jogos solidários (receita vai reverter para as vítimas dos incêndios deste ano) e de preparação para o Mundial da Rússia, em 2018. Hoje defronta a Arábia Saudita, equipa que também já carimbou o passaporte para a Rússia, depois de ficar no segundo lugar do Grupo B da fase de qualificação asiática.



Na conferência de imprensa de antevisão, o selecionador Fernando Santos foi perentório: "É um jogo solidário mas a partir do primeiro minuto é um jogo que Portugal vai querer vencer."



Neste duplo encontro, Cristiano Ronaldo não entra nas contas do técnico: "Não cheguei a ponderar essa possibilidade. Nunca esteve nas minhas contas, tal como não esteve nos jogos realizados antes do Europeu com a Rússia e o Luxemburgo." Fernando Santos deixou elogios à equipa orientada por Edgardo Bauza. "Sabemos que tem jogadores rápidos e tecnicamente evoluídos. Também conhecemos os pontos fracos, mas obviamente que não os vou dizer", brincou o engenheiro.



O próximo jogo será na terça-feira frente aos EUA, em Leiria. Neste grupo há oito jogadores que nunca jogaram na Seleção A e cinco estreantes na convocatória. "Esta", lembra Fernando Santos, "é uma equipa aberta que não olha à idade mas à qualidade individual e coletiva" e por isso o desejo é "não perder a matriz da equipa".



O selecionador português destaca Brasil, Argentina, Espanha, Alemanha e França como os candidatos ao título na Rússia.