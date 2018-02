Fernando Tavares reage publicamente depois de ser constituído arguido

Vice-presidente do Benfica é arguido no âmbito da Operação Lex.

Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, que foi constituído arguido com o Presidente das águias, Luís Filipe Vieira, no âmbito da Operação Lex, já reagiu a esta situação nas redes sociais.

O dirigente garante que está disponível para colaborar com as autoridades em tudo o que for necessário e afiança ainda que está "tranquilo".

"Caros amigos e amigas, como é do conhecimento público fui recentemente constituído arguido no âmbito de uma operação de investigação realizada pelas autoridades. Durante as diligências que foram levadas a cabo, disponibilizei-me de imediato a fornecer toda a informação necessária a um cabal esclarecimento de toda a situação estando disponível para uma colaboração futura, como é meu dever, que ajude ao apuramento da verdade em função das investigações agora desenvolvidas e das questões que possam também eventualmente vir a ser suscitadas. Toda a minha vida pessoal e profissional foi pautada pelo trabalho, pela honestidade, pelo rigor, pela seriedade, pela transparência e pela dedicação abnegada aos muitos projetos que abracei. Gostaria por isso de deixar uma mensagem de tranquilidade a todos os Benfiquistas e Amigos relativamente a este processo. Estou de consciência absolutamente tranquila. Confio na justiça onde terei oportunidade de esclarecer cabalmente tudo o que houver a esclarecer com vista ao apuramento da verdade. Uma palavra final de agradecimento aos muitos amigos e amigas pelas inúmeras manifestações de apoio que me têm transmitido", lê-se na publicação de Fernando Tavares feita no Facebook.