Ferrari de Schumacher vendido por 6,3 milhões de euros

Piloto alemão foi campeão em 2001, ao volante do modelo leiloado.

16:14

O Ferrari pilotado por Michael Shumacher foi vendido por 6,3 milhões de euros. O leilão foi realizado pela Casa Sotheby's em Nova Iorque.



Foi ao volante do Ferrari F2001 que o piloto alemão venceu o último GP do Mónaco e o tetracampeonato mundial de Fórmula 1 na Hungria.



O valor alcançado ultrapassou as expetativas que rondavam os 3,5 milhões de euros. O Ferrari campeão tornou-se o monolugar de Fórmula 1 mais valioso da época moderna.



Parte da receita irá reverter para a Fundação Keep Fighting de Michael Shumacher.



Recorde-se que em 2012, o piloto deixou as corridas de F1 e no fim de 2013 sofreu um acidente enquanto esquiava com a família nos Alpes franceses. O alemão encontra-se em recuperação, sob os cuidados da família.