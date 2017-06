FIFA adverte México por cânticos discriminatórios dos adeptos

O segundo jogo do México no Grupo A da Taça das Confederações vai ser frente à Nova Zelândia, na quarta-feira, em Sochi.



A Federação Mexicana de Futebol já sofreu sanções recentemente pelos mesmos motivos, nos jogos de qualificação para o Mundial2018.O segundo jogo do México no Grupo A da Taça das Confederações vai ser frente à Nova Zelândia, na quarta-feira, em Sochi.

A FIFA advertiu esta terça-feira a seleção mexicana de futebol acerca da conduta dos adeptos na Taça das Confederações de futebol, devido a cânticos discriminatórios entoados no jogo frente a Portugal.Os adeptos entoaram um cântico homofóbico durante a partida da seleção mexicana frente a Portugal (2-2), no domingo, em Kazan, apesar do aviso prévio da FIFA sobre uma monitorização mais rígida, em caso de incidentes ofensivos.A FIFA afirmou que o representante do Comité Disciplinar, Anin Yeboah, "decidiu impor uma advertência à Federação Mexicana de Futebol pela falta de conduta de um pequeno grupo de adeptos mexicanos, que entoaram cânticos insultuosos e discriminatórios".