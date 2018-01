Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FIFA diz que teve acesso a novas revelações sobre doping russo

Jogadores da seleção russa presente no Mundial2014 estão entre os 34 casos suspeitos identificados no relatório de Richard McLaren.

Por Lusa | 16:55

A FIFA revelou que teve acesso a novas revelações sobre o doping na Rússia, com base na análise de novas provas, e que endereçou novas perguntas a Grigory Rodchenkov, antigo diretor dos laboratórios de Moscovo e Sochi.



Jogadores da seleção russa presente no Mundial2014 estão entre os 34 casos suspeitos identificados no relatório de Richard McLaren para a Agência Mundial Antidopagem (AMA), que tem como uma das principais fontes de informação Rodchenkov, responsável pelo laboratório de Moscovo até 2015.



Rodchenkov admitiu ter supervisionado a destruição de cerca de oito mil amostras em 2014, após um escândalo desencadeado por uma investigação da televisão alemã, mas a AMA conseguiu recuperar três mil amostras, entre as quais 154 de futebolistas.



A FIFA também teve acesso a provas adicionais, de uma base de dados dos laboratórios.



Em declarações à agência AP, a FIFA esclarece que, "depois de proceder a uma análise inicial dos novos dados do laboratório de Moscovo, fornecidos recentemente pela AMA", enviou um conjunto de "perguntas específicas" aos advogados designados pela AMA para serem remetidos a Rodchenkov."