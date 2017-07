Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FIFA multa federação do Qatar por mensagens políticas em camisolas de jogadores

Incidente insere-se numa disputa com os 'rivais' regionais Arábia Saudita, Bahrain e Emirados Árabes Unidos.

Por Lusa | 21:21

A FIFA anunciou esta quinta-feira ter multado a Federação de Futebol do Qatar, depois de vários jogadores da seleção daquele país terem quebrado as regras de mensagens políticas ao vestirem camisolas do Emir Sheikh Tamim.



O uso das camisolas ocorreu durante a vitória por 3-2 sobre a Coreia do Sul, a 13 de junho, na qualificação para o Mundial2018, quando os jogadores do país que vai receber o campeonato de 2022 aqueceram com 't-shirts' brancas com uma imagem do emir.



O incidente insere-se numa disputa com os 'rivais' regionais Arábia Saudita, Bahrain e Emirados Árabes Unidos, com a FIFA a considerar as imagens "políticas" para os espetadores



Em comunicado, o organismo de cúpula do futebol mundial adiantou que o painel disciplinar impôs uma multa de 50 mil francos suíços (cerca de 44 mil euros) e uma reprimenda ao Qatar.