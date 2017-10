Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filho de Bebeto embala leões

Palhinha, Mattheus Oliveira e Podence destacaram-se num jogo que coloca os leões nos 16 avos de final.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Sporting garantiu ontem a passagem aos 16 avos-de-final da Taça de Portugal com um triunfo fácil sobre o Oleiros, equipa do Campeonato de Portugal, por 4-2.



Jorge Jesus revolucionou a equipa ao dar titularidade aos habituais suplentes, na sua maioria jovens. Gelson Dala fez mesmo a sua estreia, mostrou técnica, mas faltou o golo.



Numa primeira parte de sentido único, os leões conseguiram manietar o Oleiros e embalarem, sem colocarem um ritmo alucinante, para o triunfo.



O primeiro golo chegou por Palhinha, um herói improvável neste jogo, que aproveitou um corte defeituoso para marcar.



O futebol leonino era fluído, com a velocidade e a altura dos seus jogadores a fazerem a diferença. Ainda antes do intervalo Podence cruzou para o cabeceamento vitorioso de Mattheus Oliveira.



Após o intervalo, manteve-se o domínio leonino, mas o Oleiros subiu de rendimento. Contudo, foi Palhinha a bisar , após assistência do inevitável Podence. Jackson, que foi um quebra cabeças para Petrovic, ainda reduziu para 3-1. A reação leonina foi imediata e o recém entrado Rafael Leão fez o 4-1, também assistido por Podence. Mas a última palavra foi de Djô Djô que fez o 4-2 final.