Filho de Mourinho festeja vitória do Barcelona

Imagem publicada por José Mário está a causar polémica.

23.12.17

Thank you, see you next time ?? 3-0 pic.twitter.com/1w3SKvhpQ1 — José Mourinho Jr. (@FFC_JM) December 23, 2017

As preferências clubísticas de José Mário, filho do treinador português José Mourinho, já são conhecidas há muito tempo. Mas, este sábado, o jovem fez questão de partilhar no Twitter uma imagem onde celebra a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid, por 3-0.A imagem está a causar polémica, até porque o seu pai já foi, no passado, treinador dos 'merengues'. Fã de Messi e companhia, José Mário fotografou-se, no que parece ser uma casa de banho, equipado a rigor com a camisola do Barcelona enquanto mostra três dedos - um por cada golo dos catalães."Obrigado, vemo-nos para a próxima", escreveu na legenda da imagem.