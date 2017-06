Gustavo Enrique Assunção, filho do antigo jogador Paulo Assunção, que passou pelo FC Porto, vai reforçar a equipa B do Benfica.



A confirmação é dada esta quarta-feira pelo jornal espanhol La Marca, que adianta que o jovem de 17 anos ruma a Lisboa com contrato de três temporadas.



O jogador, que começou o seu percurso na Dragon Force antes de seguir para Madrid, pertencia às categorias inferiores do clube da capital espanhola.











