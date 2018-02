Filho de Pinto da Costa escapa a julgamento por ameaças

Alexandre Pinto da Costa e o empresário Paulo Teixeira chegaram a acordo.

Aperto de mão com Alexandre Pinto da Costa no Tribunal S. João Novo, no Porto, mal entendido esclarecido, e bola pra frente", escreveu Paulo Teixeira nas redes sociais, na legenda que acompanha uma foto do momento.



No calor da discussão, e de acordo com o processo consultado pelo CM, José Pedro Pinho, o antigo sócio de Alexandre, colocou-se no meio dos dois. Acabou por ser empurrado por Teixeira e caiu ao chão. Ato contínuo, os dois envolveram-se em agressões mútuas com murros

e pontapés.



José Pinho ainda ameaçou o empresário e apelidou-o de "preto". O Ministério Público diz que esta conduta provocou a Teixeira "medo e inquietação e fez temer pela sua saúde e segurança". No pedido de indemnização civil, Alexandre Pinto da Costa garantia que as agressões, a 11 de julho de 2014, começaram porque Teixeira está desavindo com o seu pai desde fevereiro de 1991 e proibido de entrar nas instalações do FC Porto.



Além disso o agente Paulo Teixeira esteve envolvido na tentativa de negócio de transferência do antigo jogador dos azuis-e-brancos Jackson Martínez, em janeiro de 2014 - e que acabou gorado. Alexandre e Pinho eram assistentes no processo e pediam, cada um, 4 mil euros de indemnização por difamação e denúncia caluniosa - em acusação particular - após terem visto Teixeira chamar-lhes "arruaceiros" nas redes sociais.

