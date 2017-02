Filipe Augusto promete "profissionalismo e muito empenho"

O jogador revelou-se agradado com as condições que encontrou no Benfica, nomeadamente no Centro de Estágios, "dos melhores centros de treino a nível mundial", tendo ainda revelado ter sido bem recebido pelos novos colegas, bem como pelo treinador."Já conhecia alguns jogadores com quem joguei, como o Rafa e o Ederson, e também muitos outros com quem joguei contra, que me receberam muito bem. Há também muitos brasileiros, como o capitão (Luisão) e o Jonas, todos me receberam muito bem", prosseguiu.O jogador de 23 anos, que foi formado no Bahia, estava desde 2012/13 ligado ao Rio Ave e chegou a passar por Valência, em 2014/15, e Sporting de Braga, em 2015/16, por empréstimo dos vila-condenses.Esta temporada, o médio esquerdino fez um total de nove jogos em todas as provas pelo Rio Ave e marcou dois golos.