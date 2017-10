Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filomena Costa em quarto lugar na meia-maratona da mulher em Madrid

Portuguesa terminou a prova em 01h15.27 horas.

Por Lusa | 16:11

A portuguesa Filomena Costa terminou este domingo no quarto lugar a meia-maratona da mulher em Madrid, em 01h15.27 horas, mais 01.51 minutos do que a vencedora, a marroquina Kaoutar Boulaid.



A ucraniana Viktoriya Kalyuzhna e queniana Naomi Nduta Njiiri terminaram nos restantes lugares do pódio, a 15 e 16 segundos de Boulaid, respetivamente.



"Fui quarta e aos poucos sinto o corpo reagir. Pronta para dar início à nova época. Hoje mulheres ao poder, espero que esta iniciativa chegue a Portugal. Obrigado à organização pelo convite", escreveu a portuguesa, na sua página oficial no Facebook, após a presença na corrida espanhola, que juntou 2.500 mulheres.