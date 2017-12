Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fim do sonho para o Moreirense

Empate no dérbi minhoto castiga cónegos, que ainda tinham esperanças.

Por Abel Sousa | 07:59

Os vizinhos Moreirense e V. Guimarães empataram ontem (3-3) e disseram adeus à Taça da Liga, num grupo em que a surpreendente Oliveirense se apurou para a final four. O jogo foi entretido, com muitos golos e alguma anarquia tática que produziu muitos momentos para concretização.



O Vitória entrou melhor e Hurtado bisou com golos aos 10’ e 24’, mas o Moreirense respondeu a preceito e antes do intervalo empatou por Alfa Semedo e Bilel (28’ e 41’). Com a Oliveirense a vencer na Feira, as duas equipas vimaranenses estavam fora da final four, mas no segundo tempo ainda foram capazes de voltar a marcar por Rincón e Arsénio.