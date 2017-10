Águias e Leões defrontam-se às 14h30.

05.10.17

Benfica e Sporting defrontam-se esta quinta-feira pelas 14h30 no Pavilhão de Odivelas em jogo referente à Taça de Honra de Lisboa. O dérbi vai ter transmissão direta e exclusiva na CMTV (canal 8 do MEO e da NOS).



Nos dois últimos anos, o campeão nacional Sporting tem levado a melhor sobre o rival de Lisboa.



Esta época, na Supertaça, os leões venceram as águias por 3-2.